Friedenslicht wird verteilt

Die diesjährige Friedenslichtaktion steht unter dem Motto "Mut zum Frieden". Die Friedenslicht-Flamme wurde in der Geburtsgrotte in Betlehem entzündet und in einer explosionssicheren Lampe mit dem Flugzeug nach Wien gebracht. Von dort wird das Licht am Sonntag, 15. Dezember, von Pfadfindern in ganz Deutschland verteilt. Die Altpfadfinder der Gilde Weiße Eulen verteilen das Licht am 3. Advent um 16 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt an den Oberbürgermeister und an alle Coburger Bürger. red