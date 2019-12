Friedenslicht mit nach Hause genommen

Mit einer eindrucksvollen Schlossgarten-Weihnacht wurde in der evangelischen Kirchengemeinde wieder in einer besonderen Weise auf das Christfest eingestimmt.

Pfarrerin Bettina Beck begrüßte alle Mitchristen, die in großer Zahl in den Schlossgarten zu Füßen der altehrwürdigen Pfarrkirche St. Katharina gekommen waren, und ging auf Bibeltexte aus dem Lukas-Evangelium ein. Gerade Weihnachten sei immer die Zeit, in der bei vielen die Sehnsucht nach der Vergangenheit, nach der Kindheit, wieder aufkomme. Dabei werde das kleine Christuskind als das größte Geschenk der Menschen empfunden: Es habe gleichsam Licht und Wärme in die Welt gebracht, und mit ihm sei Gott zu den Menschen gekommen.

Botschaft der Nächstenliebe

Die Grüße der Gemeinde und des Gemeinderates von Altenkunstadt überbrachte Bürgermeister Robert Hümmer, der die kommenden Tage als geeignet empfand, um etwas auszuspannen und Ruhe zu finden oder Gespräche mit den Mitmenschen zu suchen. Jeder könne dabei entscheiden, was ihm besonders wichtig war und wie das neue Jahr aussehen sollte. In der Weihnachtszeit habe die christliche Botschaft der Nächstenliebe eine besondere Geltung. Allen Mitbürgern, insbesondere denjenigen, die sich um die Mitmenschen kümmern, in Rettungsorganisationen tätig sind, gemeinnützige und soziale Aufgaben übernehmen, in den Ortsvereinen wirken und ganz einfach den Zusammenhalt gewährleisten, wünschte Bürgermeister Robert Hümmer friedvolle und besinnliche Festtage.

Als das markante Werk "Tochter Zion" erklungen war, brachte Rolf Gnatzy von der Pfadfinderschaft das Licht von Bethlehem, das seinen Weg über Wien nach Strössendorf gefunden hatte, in den Schlossgarten. Viele hatten Laternen und Kerzen mitgebracht, entzündeten für sich selbst ein Friedenslicht und nahmen es mit nach Hause.

"Stern über Bethlehem" intonierte dazu der Posaunenchor und ließ damit die Schlossgarten-Weihnacht in Strössendorf ausklingen. dr