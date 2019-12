Friedenslicht kommt nach Bad Kissingen

Das vom Österreichischen Rundfunk (ORF) in der Geburtsstadt Jesu entzündete Licht wird alljährlich am dritten Adventswochenende an Pfadfinder aus ganz Europa weitergegeben. Vertreter der deutschen Pfadfinderverbände holen das Friedenslicht aus Bethlehem in Wien ab. Anschließend wird das Friedenslicht mit dem Zug in mehr als 30 Städte in Deutschland gebracht und dort in zentralen Aussendefeiern an die Gruppen gegeben, die es zu Weihnachten in vielen regionalen und lokalen Aktionen an "alle Menschen guten Willens" weiterreichen. In der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche in Bad Kissingen kommt das Friedenslicht am Sonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr an. sek