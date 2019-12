Friedenslicht ist in der Stadt

Das Friedenslicht aus Bethlehem brennt auch dieses Jahr im Interimsrathaus der Stadt. Am Montag übergaben die Pfadfinder das Friedenslicht aus Bethlehem an Bürgermeister German Hacker. Dieses Jahr lautet das Motto "Mut zum Frieden". "Jeder kann auch im Kleinen zum Frieden beitragen", so Anna Bichelmeir, die Leiterin der Jungpfadfinder.

"Das Motto passt zu Herzogenaurach, denn seit diesem Jahr sind wir Mitglied bei ,Mayors of Peace' - ,Bürgermeister für den Frieden'", meinte Hacker, und erklärte, die Aktion sei vom einstigen Bürgermeister von Hiroshima ins Leben gerufen worden, um ein Zeichen gegen Atomwaffen zu setzen.

Die Pfadfinder übergeben das Friedenslicht an die Stadt schon seit über 20 Jahren. Alle Herzogenauracher sind eingeladen zu einem Gottesdienst am morgigen Donnerstag, 18 Uhr, in der St.-Otto-Kirche, um das Friedenslicht entgegenzunehmen.