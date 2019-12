Friedenslicht im Landkreis Forchheim

Beim Gottesdienst am dritten Advent in der Nürnberger Lorenzkirche waren zahlreiche katholische und evangelische Pfarreien, Kirchengemeinden und Jugendgruppen vertreten. Von ihnen wird das Friedenslicht anschließend weitergetragen. Der "Stamm Weiße Rose" Forchheim im Verband Christlicher Pfadfinder (VCP) hat das Licht von Nürnberg nach Forchheim gebracht. Während der Weihnachtsgottesdienste werden die Kerzen in vielen Kirchen am Friedenslicht angezündet. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto "Mut zum Frieden". Ab sofort kann das Friedenslicht zu den Büroöffnungszeiten im evangelisch-lutherischen Dekanatsbüro in Muggendorf oder nach Absprache bei Dekanatsjugendreferent Frank Höhle, Telefon 09196/998600, auch in Forchheim abgeholt werden. An Heiligabend wird das Friedenslicht in den evangelischen Kirchen in Ebermannstadt, Forchheim, Streitberg und Muggendorf brennen. red