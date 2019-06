Friedenskugel erhält ihren festen Ort

Die Friedenskugel der Religionen hat sich im vergangenen Jahr mit Friedenswünschen gefüllt. Jetzt wird sie am Donnerstag, 27. Juni, ihren festen Standort bekommen. Um 18 Uhr wird sie von St. Augustin in den Georg-Hansen-Weg gebracht und dort aufgestellt. Dabei wird man sehen können, welche Friedenswünsche sich erfüllt haben und woran noch gearbeitet werden muss. Im Anschluss findet ab 19 Uhr "Eine Stunde Dialog" von Buddhisten, Christen, Juden und Muslimen in der Teestube der Moschee in der Viktoriastraße statt. Das Thema ist: "Wer ist Gott?" red