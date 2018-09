Am Mittwoch, 19. September, findet um 18 Uhr das monatliche Friedensgebet im Zelt der Religionen auf dem Markusplatz statt. In diesem Monat wird es von der Bahaigemeinde Bamberg veranstaltet. Die Bahaigemeinde Bamberg ist eine noch sehr junge Gemeinde, die sich zusammen mit Juden, Christen und Muslimen für den Frieden und den Dialog in und unter den Religionen einsetzt. Daher lädt sie alle Menschen, egal welcher Religion, zu ihrem Friedensgebet ein. Beten im Angesicht der anderen und sich dabei gemeinsam die Frage nach der Bedeutung von Frieden stellen, dies ist das Angebot im Zelt der Religionen für alle Interessierten. red