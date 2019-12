Friedensbringer gesucht

Für das Dreikönigs-Singen am Montag, 6. Januar, sucht die katholische Kirchengemeinde Altenkunstadt noch Mädchen und Jungen, die sich als Sternsinger engagieren, sowie Erwachsene, die ehrenamtlich die "Friedensbringer" begleiten und bei der Vorbereitung helfen. Wer bei der Aktion mitmachen möchte, sollte am heutigen Freitag um 14 Uhr zum Vorbereitungstreffen in das Pfarrheim St. Kilian kommen. Die bundesweite Sternsinger-Aktion steht 2020 unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit". Die Interessierten sehen einen Film und erhalten Informationen über das "Sternsinger-Sein". Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wer mehr über die Aktion wissen möchte, kann sich gerne an die Organisatoren Norbert und Christiane Kerling, Telefon 09572/9327, wenden. bkl