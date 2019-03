Friedensaktivistin war im Mittelpunkt

152 Veranstaltungen gab es im vergangenen Jahr im Friedensmuseum in der Lernwerkstatt Frieden. Der Raum sei von vielen verschiedenen Vereinen genutzt worden, wie zum Beispiel für Proben der Laienspieler, für Vorträge der Feuerwehr, für das Kinderkino und von der Volkshochschule. Das teilte Vorsitzende Elke Bräutigam bei der Hauptversammlung des Vereins Friedensmuseum Meeder den zahlreich anwesenden Mitgliedern sowie Bürgermeister Bernd Höfer, Gemeinderäten, Kirchenvorständen und der Schulleiterin der Anna-B.-Eckstein-Schule, Eileen Fritsche, mit.

Der Höhepunkt 2018 war laut Bräutigem der 150. Geburtstag von Anna B. Eckstein. Dieser wurde im Juni mit einem Geburtstagsfest auf dem Albertsplatz in Coburg gefeiert. Kirsten Gensinger hatte das Fest mit Studenten des Studienganges Zukunftsdesign organisiert. Für musikalische Unterhaltung sorgte Harry Sapper. Am gleichen Abend stellte Karl-Eberhard Sperl in der Morizkirche sein Buch "Miss Eckstein und ihr Peace on Earth" vor. Herausgeber ist das Friedensmuseum. Zwei Tage später fand die Buchpräsentation in Meeder statt, an der 60 Personen teilnahmen.

Ein weiteres Highlight sei die Museumsnacht in Coburg gewesen, sagte Vorsitzende Bräutigam. Im Foyer der Coburger Wohnbau-Gesellschaft habe die Möglichkeit bestanden, das Friedensmuseum zu präsentieren. Es seien Stelen aufgestellt worden, die über Anna-B.-Eckstein informierten, und das Zeitzeugenprojekt sei zu sehen und zu hören gewesen. Zwei kleine Annas hätten mit Eileen Fritsche Werbung für das Friedensmuseum gemacht. Rund 300 Besucher seien in die Ausstellung gekommen.

Am Meedertag wurde die Fotoausstellung mit Bildern der heimischen Vogelwelt von Dieter Rauer eröffnet. Am selben Abend fand die Regionale Museumsnacht statt. Dabei schauten sich laut Bräutigam rund 60 Besucher das Friedensmuseum an. "Da die Veste Heldburg und die alte Schäferei in Ahorn sowie weitere Museen an der Veranstaltung neu teilnehmen, wird keine größere Besucherzahl zu erwarten sein", gab die Vorsitzende zu verstehen.

"Dubiose Umstände"

Bräutigam erinnerte an weitere Veranstaltungen wie "Roll und Renn", die Ausstellung "Kinder plakatieren Frieden" im Friedensmuseum sowie das 368. Friedensfest, das unter dubiosen Umständen stattgefunden habe, wie die Vorsitzende sagte. Die Finanzierung habe Demokratie Leben übernommen. Im Endeffekt sei es ein gelungenes Fest gewesen.

Wolfgang Geuß, der Dauerdienst im Museum leiste, hielt mit Gerhard Motschmann und in Kooperation mit der Volkshochschule Anfang des Jahres wieder einen Vortrag zum Thema Ahnenforschung. Elke Bräutigam dankte Wolfgang Geuß und dessen Ehefrau Uta Wagner-Geuß sowie dem Ehepaar Evi und Harry Sommer. Sie alle stünden immer zur Verfügung, wenn Hilfe gebraucht werde. Zudem nähe Evi Sommer die schönen Kleider für die kleinen "Annas" und die Kostüme für die Kaspars. In den Dank schloss sie ihren Mann mit ein und alle Helfer, wozu die Gemeinde Meeder und vor allem Eileen Fritsche zählten.

Ein Minus in der Kasse

Die Kassengeschäfte führt Uta Wagner-Geuß. Sie berichtete, durch die Herausgabe des Buches von Eberhard Sperl sei in der Vereinskasse ein Minus entstanden. Bisher seien 500 Bücher verkauft worden. Enttäuscht zeigte sich der Vereinsvorstand, dass das Dekanat Coburg nur so wenige Bücher erwarb.

Auf die Vorhaben für dieses Jahr ging der stellvertretende Vorsitzende Henning Schuster ein. Da die Regionale Museumsnacht auf das dritte Wochenende im Oktober festgelegt wurde, wird Meeder nicht mitmachen, da es auf die Kirchweihtage fällt. Zusammen mit dem Kirchenvorstand wird in diesem Jahr das 368. Friedensfest im August ausgerichtet. Das nächste große Friedensfest findet 2021 statt und wird eine große Herausforderung für die neue Pfarrerin Krisztina Kollei werden, die ihren Dienst am 1. Juli 2019 beginnen wird.

Den zweiten Teil der Ausstellung "Heimische Vögel" wird Dieter Rauer präsentieren. Darüber hinaus sind zwei Lesungen mit Thomas Strauß geplant und im Herbst soll das Klassenzimmerstück "Goldzombies" als Gastspiel des Landestheaters Coburg nachgeholt werden.

Bürgermeister Höfer hob in seinem Grußwort ganz besonders die Ausstellung "Kinder plakatieren Frieden" hervor sowie die anschließende Gedenksteinenthüllung vor der Kirche. Eine zweite Gedenkstein-Einweihung ist eventuell in Verbindung mit dem Friedensfest im August geplant. "Das Friedensmuseum ist ein Aushängeschild für die Gemeinde Meeder", sagte Höfer. Die geforderten Trennwände im Eingangsbereich zur Lernwerkstatt würden eingesetzt. Von einer Schließung sei nie die Rede gewesen.

Eileen Fritsche ließ wissen, dass 15 Kinder alle zwei Wochen freiwillig zwei Stunden in einer AG den Frieden erforschen. "Sie drehen unter anderem Videos unter Anleitung von Wolfgang Geuß, die im Internet eine Außenwirkung hervorrufen sollen", berichtete Fritsche. Je drei Mädchen und Jungen engagierten sich mit Begeisterung als Museumsführer.

Im Auftrag der Frauen-Union Meeder übergab Silvia Wollinger eine Spende für die Arbeit des Friedensmuseums.