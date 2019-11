Buddhisten, Christen, Juden und Muslime laden am Sonntag, 17. November, um 15 Uhr zum Gebet in die Heilig-Kreuz-Kirche ein. Frieden im Miteinander finden ist das Thema. Sowohl der Klimawandel in der Natur als auch das soziale Klima gebe Anlass zur Sorge, heißt es in der Einladung. Im multireligiösen Gebet würden die Bewahrung der Schöpfung und der Frieden im Miteinander zum gemeinsamen Anliegen. Nach dem Gebet ist Möglichkeit zur Begegnung bei Tee und Kaffee im Gemeindehaus. red