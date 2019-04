Frieden als zentrale Botschaft

Bis auf den letzten Platz war die Kirche St. Johannes beim Fastenkonzert der Gruppen "Vielstimmig", "Flair" und "Zeitlos" gefüllt. Schon die ersten Töne am Beginn des Abends berührten die Menschen und stimmten sie auf das sensible Thema "Frieden" ein. "Manchmal ist der Frieden zu klein, um gesehen zu werden, aber er gibt nicht auf", lauteten Textzeilen aus dem ersten gemeinsamen Lied. Gespannt und aufmerksam lauschte das Publikum jedem Vortrag, jedes Wort aus den gesprochenen Texten wurde aufgesogen.

Das Duo "Zeitlos" mit Werner Suchy und seinem Talent an der klassischen Gitarre sowie Alexandra Förtsch mit ihrer einzigartigen, klaren Stimme interpretierte seine ausgesuchten Songs sehr einfühlsam und erzählte von Liebe, für die man sich immer wieder neu entscheiden kann, von Freiheit, weißen Fahnen und vom Glauben, dass die Welt groß genug für alle ist.

Wie in einem Zwiegespräch wusste "Vielstimmig" darauf zu antworten und lud das Publikum ein, mit offenen Armen, Ohren, Augen und Sinnen den Liedern zu begegnen, darauf zu hoffen, dass Gottes Segen Kraft und Schutz sein kann. "Wir können nur das Licht in uns leuchten lassen, wenn wir friedlich miteinander umgehen und erkennen, was wirklich zählt. Frieden wird nur um uns möglich, wenn wir ihn in uns selbst finden."

Zuhörer sangen mit

Mit dem Earthsong wollte "Flair" die Zuhörer darauf aufmerksam machen, wie rücksichtslos und zerstörerisch die Menschheit teilweise mit der Erde umgeht. Immer wieder wurden die Zuhörer in den Liedern "Ukuthula" oder "Da pacem cordium" dazu eingeladen, in die vorgetragenen Lieder der beiden Gruppen einzustimmen.

Am Ende des Abends kamen noch einige Kinder auf die Bühne, um mit den Musikern Udo Lindenbergs Aufruf "Komm, wir zieh'n in den Frieden" vorzutragen und das gelungene Konzert abzurunden. Das beseelte Publikum dankte den Akteuren mit stehend dargebrachten Ovationen und ging mit der Botschaft, den Frieden im Herzen zu tragen. red