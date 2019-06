Friedel Auer und "Just Friends" zu Gast

Am Donnerstag, 27. Juni, findet die nächste Veranstaltung aus dem Programm "Kultur in alten Mauern", der Auftritt von Friedel Auer und "Just Friends" mit dem Thema "Der Siggi war a Orchinal ..." , statt. Beginn ist um 19.30 Uhr im Stadtmuseum Schlüsselfeld. Geschichten, die das Leben kritzelte, fränkisch frech. Das fränkische Urgestein Friedel Auer trägt mit viel Wortwitz Ausschnitte aus dem alltäglichen Leben vor. Dazu spielen seine langjährigen Freunde, die Bamberger Folk-Formation "Just Friends", eine Mix aus Poesie und Musik. red