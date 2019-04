"Fridays for Future" sind Thema

Die Grünen, Ortsverband Hirschaid, laden zu einer Diskussionsveranstaltung zum Thema "Fridays for Future" - Unsere Zukunft - Eure Verantwortung - ein Weckruf an die Politik " am Montag, 15. April, um 19.30 Uhr ins Schützenhaus der Brauerei Kraus in Hirschaid ein. Als Diskussionspartner stehen Lisa Badum (MdB), klimapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, und Luca Rosenheimer, Mit-Initiator von "Fridays for Future" in Bamberg zur Verfügung. Es soll auch besprochen werden, wie die Thematik in den Schulen gehandhabt wird, teilen die Veranstalter mit. red