"Fridays for Future"-Demo in Scheßlitz

Am Freitag, 17. Januar, findet wieder eine "Fridays for Future"-Demonstration statt. Dieses Mal wird in Scheßlitz demonstriert. Beginn der Demo ist um 14 Uhr. Um 13.20 Uhr fahren die "Fridays for Future"-Teilnehmer mit dem Zug vom Bahnhof Bamberg aus nach Scheßlitz. In einer Mitteilung erklärt die "Fridays for Future"-Bewegung Bamberg, warum man sich dieses Mal in Scheßlitz versammelt: 42 Prozent aller Bürger in Deutschland lebten in Gemeinden und Kleinstädten mit maximal 20 000 Einwohnern. Dennoch sei "Fridays for Future" fast nur in den größeren Städten und Großstädten zahlreich vertreten.

Dabei sei Klimaschutz auf dem Land genauso wichtig und dringend wie in der Stadt. Die vergangenen Sommer seien ungewöhnlich heiß gewesen und gerade das habe vielen Bauern und Gärtnern schwer zugesetzt, heißt es weiter. Deshalb werde auch auf dem Land demonstriert. Denn in kleineren Gemeinden sei die Klimakrise genauso relevant wie in den Großstädten. Sie betreffe alle, ob eine Stadt mit 78 000 oder ein Dorf mit 7300 Einwohnern. red