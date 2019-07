Frickenhöchstadt feiert Kirchweih

Das kleine Dorf Frickenhöchstadt - ein Ortsteil von Vestenbergsgreuth - feiert von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. August, seine Kirchweih. Auftakt am Freitag ist um 18 Uhr mit Wildschwein vom Spieß und aus dem Holzbackofen und anderen Leckereien, ab 20 Uhr spielen dann "Die Wolpertinger" auf. Am Samstag um 15 Uhr wird die Kerwas-Fichtn aufgestellt, dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Oldies, Rock und Pop gibt es ab 21 Uhr vom "JaM Duo" zu hören. Am Sonntag wird um 10 Uhr ein Gottesdienst gefeiert, und es schließen sich ein Frühschoppen, Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen an. Dazu spielt das Jugendorchester der Kapelle "Drei-Franken-Eck" aus Burghaslach. An diesem Tag stehen auch Action rund um den Badeweiher und am Abend der Kirchweihausklang mit DJ Annette auf dem Kirchweihprogramm. red