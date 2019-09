Freundschaftstreffen der Männervereine

Vor 46 Jahren haben der katholische Männerverein Casino Altenkunstadt und der Männerverein Sankt Wendelin aus Kemmern im Landkreis Bamberg die Patenschaft füreinander übernommen. Mit einem Freundschaftstreffen am Samstag, 28. September, wollen die beiden Gemeinschaften die kameradschaftlichen Beziehungen, die in dieser langen Zeit entstanden sind, pflegen. Den Auftakt bildet um 18 Uhr ein Gottesdienst in der Altenkunstadter Pfarrkirche "Mariä Geburt". Dem besinnlichen Teil schließt sich ein geselliger Abend in der Gaststätte "Preußla" an. Alle Mitglieder und Freunde des Casinos sind eingeladen. bkl