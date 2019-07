Freundschaftstour zum Biengartener Weiher

Zu einer Freundschaftstour mit dem Radsportverein (RSV) Forchheim lädt der Fahrradclub ADFC Forchheim am Sonntag, 21. Juli, ein. Am Kanal entlang geht es über Hausen und Heroldsbach nach Aisch zur Mittagseinkehr. Danach führt die Radroute kreuz und quer durch die Biengartener Weiherlandschaft. Zur Kaffeezeit ist eine zweite Rast in Obermembach geplant. Über Alterlangen und Baiersdorf geht es zurück nach Forchheim. Treffpunkt für die 65 Kilometer lange Tour - überwiegend eben und für trainierte Alltagsradler geeignet - ist um 10 Uhr am Rathausbrunnen in Forchheim. red