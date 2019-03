Freundschaftliche Bande zwischen Sabah und Lichtenfels enger flechten

"Es war unglaublich spannend, mit der Tourismusministerin von Sabah, Datuk Christina Liew, über die Flechttradition in ihrer malaysischen Heimat zu sprechen", sagt Korbstadtkönigin Alicia I. Sie traf die Ministerin beim Empfang des Partnerlandes Malaysia in Berlin auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) und überreichte einen Korb aus Lichtenfels. Wo liegen die Ursprünge des Flechthandwerks in Sabah? Datuk Christina Liew: Wie bei den meisten Handwerken wurden Körbe bei uns ursprünglich für Gebrauchszwecke gefertigt. Als landwirtschaftlich geprägtes Land, war ein Großteil des traditionellen Lebens an der Landwirtschaft orientiert. Deshalb wurden Körbe für die Ernte (hauptsächlich Reis- und Ackerbau) hergestellt. Körbe werden auch von den Küstengemeinden und zum Sammeln von Vogelnestern, für die Jagd und für zeremonielle Zwecke verwendet. Wie werden Flechttechniken in Ihrem Land vermittelt? Die Tradition des Körbeflechtens wird mündlich von einer Generation an die nächste weitergegeben. In der Regel sind die Frauen die Hauptflechterinnen, während die Männer nur für die Beschaffung der Rohmaterialien zuständig sind. Die Techniken werden meist von einem interessierten Kind aufgegriffen, das sich durch jahrelange Erfahrung zum Meister weiterbildet. Welche sind die Hauptmaterialien für die Flechtwaren in Sabah? Bambus, Rattan und Sagopalme sind die am häufigsten verwendeten Materialien. Die Ernte des natürlichen Materials erfordert jedoch Geschicklichkeit und Stärke, so dass heutzutage einige Kunsthandwerker synthetisches Material verwenden, da sie in den Läden leichter erhältlich sind. Werden in Ihrer Heimat heute noch viele Körbe genutzt? Ja, sie werden immer noch von den ländlichen Gemeinden genutzt. Aber in Folge des Einsatzes von Maschinen in der Landwirtschaft werden sie in diesem Bereich immer weniger gebraucht. Wir verwenden Körbe jedoch immer noch zu zeremoniellen Zwecken, z. B. als Brautvermögen. Dies wird immer noch von einigen unserer indigenen Gemeinschaften, wie den ethnischen Gruppen Murut und Lundayeh, praktiziert. Wie viele verschiedene Flechtwerk-Arten gibt es in Sabah? Augenblicklich haben wir schätzungsweise zwischen 60 und 70 verschiedene Designs, aber nicht alle davon werden noch aktiv hergestellt. Wie viele ausgebildete Korbflechter gibt es derzeit in Sabah? Da die Nachfrage nach Körben nicht mehr so hoch ist wie früher und das Flechten auch eine zeitaufwendige Arbeit ist, ist die jüngere Generation nicht besonders an der Ausbildung interessiert. Wenn die aktuelle Generation von Flechtern nicht mehr aktiv ist, könnte dieses Handwerk verloren gehen, wenn wir uns nicht gemeinsam darum bemühen, es fortzuführen. Glauben Sie, dass die freundschaftlichen Bande zwischen Sabah und der Deutschen Korbstadt Lichtenfels enger geflochten werden könnten? Absolut. Ich bin mir sicher, die Flechter in Sabah würden von Lichtenfels lernen und umgekehrt. Der Austausch von Wissen über dieses Erbe würde zweifellos die jungen Kunsthandwerker inspirieren und die Tradition am Leben erhalten. Welche sind Ihre Gedanken zum Flechthandwerk? Unser Handwerk ist das, was uns einzigartig macht, und es erzählt auch die Geschichte unseres Lebens - unsere Geschichte und unsere gegenwärtige Beschäftigung. Es ist wichtig für uns, diese Tradition so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Ich würde mir wünschen, dass ein Wissensaustausch- und Austauschprogramm zwischen Lichtenfels und Sabah so eingerichtet wird, dass wir gegenseitig voneinander lernen und einander unterstützen können. Das Gespräch führte Alicia Vetter.