Freundschaften pflegen

Mehr als 70 Bürger der Stadt Bad Kissingen sind am 15. November zum monatlichen Treffen der Neubürger gekommen. Sie informierten sich über die Städtepartnerschaften, die Bad Kissingen pflegt. Maren Schmitt, Präsidentin des Städtepartnerschaftskomitee e.V., gab einen Einblick in die Struktur des Vereins, stellte die Städte Massa, Vernon und Eisenstadt vor und zeigte die Aktivitäten auf. Unterstützt wurde sie von Renate Horch, Klaus Horch, Ehrenpräsident Dietrich Försch, Susanne Walter und Otto Funck.

Der Verein wurde 1999 gegründet und feiert im nächsten Jahr 20-jähriges Bestehen. Ziel des Vereins ist die Begegnung von Menschen zu fördern. "Internationalität, Toleranz und Völkerverständigung sind uns wichtig", sagte Maren Schmitt. Durch gegenseitige Besuche und Aktivitäten in den Städten vor Ort in Italien, Frankreich und Österreich werden die Freundschaften gepflegt.

Maren Schmitt wies darauf hin, dass insbesondere die junge Generation gefördert wird. Finanziell geschehe dies etwa beim Schüleraustausch an Gymnasium und Realschule, aber auch durch Vorträge in den Schulen. Auf die Frage einer Neubürgerin nach der Finanzierung des Vereins erklärte Maren Schmitt, dass er sich durch die Einnahmen an den Präsentationsständen, den Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert. Eine weitere Neubürgerin bat Klaus Horch, die Entstehung der Partnerschaft zu Eisenstadt zu erzählen.

Neuer Termin am 20. Dezember

Der Neubürgerstammtisch richtet sich an alle zugezogenen Bürger von Bad Kissingen. Dabei ist es nicht wichtig, ob erst vor kurzem oder schon länger zugezogen. Das Treffen der Neubürger findet immer am dritten Donnerstag im Monat an einem anderen Ort, mit einem Gast aus Wirtschaft, Gesellschaft oder Politik statt und beginnt um 19 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Initiatoren sind Dr. Elisabeth Müller und Anita Schmitt. Der nächste Neubürgerstammtisch findet am 20. Dezember in der Regionalvinothek KissVino im alten Rathaus der Stadt Bad Kissingen statt. Helmut Beck, Vorsitzender des Seniorenbeirats, wird sich und den Seniorenbeirat vorstellen.

Weitere Infos erhalten Neubürger bei Anita Schmitt, Tel.: 0971/698 991 00. red