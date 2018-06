Freundschaft mit Jesus Christus besiegelt

red



Bambergs Erzbischof Ludwig Schick reiste höchstpersönlich nach Höchstadt, um den diesjährigen Firmlingen aus den Pfarreien Sterpersdorf, Gremsdorf, Uehlfeld und Höchstadt das Firmsakrament zu spenden. In seiner Ansprache wies Schick auf die Bedeutung von Freundschaften hin. Eine unzertrennbare Freundschaft mit Jesus Christus wird nach Schicks Worten in der Taufe begründet und in der Firmung besiegelt. Selbst wenn ein getaufter Christ seine Freundschaft mit Jesus aufkündigen will, hält Jesus das Band des Vertrauens aufrecht und nimmt die Freundschaftspflichten weiterhin ernst.Der Gottesdienst wurde vom Schulchor der Ritter-von-Spix-Mittelschule unter der Leitung von Rektor Michael Ulbrich umrahmt. Die Orgel spielte Henning Schwarz . Der Siebtklässler des Gymnasiums wurde im vergangenen Jahr erst selbst gefirmt. Im Rahmen ihres Firmgottesdienstes spendeten die Firmlinge 800 Euro für die Diaspora-Hilfe der deutschen Bischofskonferenz.An zwei Wochenenden, durch ihre Firmbeichte oder im Rahmen von Besuchen bei haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern der Pfarrei, bereiteten sich die Kinder und Jugendlichen auf ihren Festtag vor. Wie beim anschließenden Empfang auf dem Kirchplatz immer wieder zu hören war, organisierte das Firm-Kompetenzteam der Pfarrei auch heuer wieder den Jugendlichen angemessene, abwechslungsreiche Stunden im Rahmen der Vorbereitungstage.