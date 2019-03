Freundin mit Faust ins Gesicht geschlagen

Am vergangenen Freitagvormittag kam es zwischen einem amtsbekannten Pärchen in Oeslau zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 22-jährige Mann seiner 27-jährigen Freundin mit der Faust ins Gesicht schlug, worauf sie ihm eine E-Zigarette an den Hinterkopf warf. Bei dem anschließenden Polizei-Einsatz wurden neben Betäubungsmitteln noch verbotene Waffen sichergestellt.