Freundeskreis zeigt Film im Zeiler Kino

Der deutsch-französische Freundeskreis Haßberge-Tricastin, die Volkshochschule Landkreis Haßberge und das Capitol-Filmtheater Zeil laden für Samstag, 25. Januar, nach Zeil zum jährlichen "Tag der Frank-reichfreunde" ein. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr mit der Möglichkeit, sich bei einer Quiche sowie passendem Rosé- und Rotwein aus dem provenzalischen Partnerschaftsdistrikt Tricastin zu unterhalten und Kontakte zu knüpfen.

Der eigentliche Filmbeginn ist gegen 17 Uhr. Gezeigt wird erneut ein äußerst sehenswerter französischer Film in deutscher Sprache: "Ein Becken voller Männer". In der Komödie dreht es sich um die Männer Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry, John, Basile und Avanish, die sich im besten Alter und doch mitten in einer schwierigen Sinneskrise befinden. Um dieser zu entkommen, gründen sie kurzerhand das erste männliche Synchronschwimmteam der örtlichen Badeanstalt. Von nun an wollen die Männer mit Badekappe es auch mit der internationalen Konkurrenz im Wasserballett aufnehmen. Angefeuert und gedrillt wird das Team von den zwei Trainerinnen Delphine und Amanda, die ebenfalls mit ihren Lebensumständen zu kämpfen haben.

Erfahrungen und Erinnerungen

Alle Liebhaber der französischen Lebensart sind eingeladen, wie der Freundeskreis weiter informierte. Der Kinotag ist eine Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen, in Erinnerungen zu schwelgen, Freundschaften zu schließen und zu pflegen.

Platzreservierungen über Telefon 09524/1601 im Capitol-Theater Schneyer sind laut Freundeskreis zu empfehlen. red