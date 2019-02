Freundeskreis Weißrussland lädt ein

Mitglieder, Freunde und Unterstützer des Vereins "Freundeskreis Weißrussland" mit Sitz in Herzogenaurach sind eingeladen zur Hauptversammlung am Mittwoch, 27. Februar, um 19 Uhr im Gasthaus Gumbrecht in Obermembach. Unter anderem wird über die Aktivitäten des vergangenen Jahres berichtet und Pläne für 2019 vorgestellt. red