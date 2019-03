Freundeskreis Weißrussland hilft in Voropajevo

Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Heinrich Bickel berichtete Marga Auer vom Freundeskreis Weißrussland über die Aktivitäten des vergangenen Jahres.

Im März wurde der erste ökumenische Weltgebetstag der Frauen von Belarus durchgeführt, an dem Frauen aus den evangelischen, katholischen und orthodoxen Gemeinden in Golbeja teilgenommen haben.

Bei Gedenkveranstaltungen für die Atomkraftwerk-Katastrophe in Tschernobyl berichtete der Zeitzeuge (Liquidator) Nicolaj Dowmant vor Jugendlichen im Berufsbildungswerk

Rummelsberg, dem Helene- Lange-Gymnasium in Fürth sowie während einer Kundgebung

in Verbindung mit einer Kerzenaktion über seine Tätigkeiten als Polizist in der 30-Kilometer- Sperrzone.

Im Juli kam die Vorsitzende des katholischen Gemeinderates aus Voropajevo zwei Wochen lang zu einem Informationsaufenthalt nach Fürth, um einen Einblick in die ökumenische Frauenarbeit sowie die Zusammenarbeit der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden zu erhalten.

Vor einem Vierteljahrhundert

Bei dem Besuch der Schülergruppe aus Herzogenaurach in Voropajevo lautete das Projektthema "Neuere Geschichte". Victor Shuk, der Direktor der Mittelschule aus Voropajevo, erinnerte mit einer Wandzeitung an den ersten Schüleraustausch vor 25 Jahren. Ergänzend dazu hatte Victor Shuk ehemalige Teilnehmer dazu eingeladen.

Im Rahmen der finanziellen Unterstützung zur Renovierung der Mittelschule in Voropajevo wurden 2000 Euro überreicht zum Kauf von 85 Lampen für die Lehrer- und Klassenzimmer sowie zehn Lampen für den Schulkorridor.

Kassier Klaus Becker trug den Kassenbericht vor, Andreas von Richthofen und Antonius Lüring waren als Kassenprüfer im Einsatz.

Zeitzeuge berichtet

Folgende Veranstaltungen sind für dieses Jahr geplant: Am 26. April um 20 Uhr am Marktplatz (Grüner Markt) in Fürth ist eine Kundgebung mit einer Kerzenaktion und Lesung eines Zeitzeugenberichts sowie eines Ulmentanzes zum Gedenken an die Tschernobyl-Katastrophe, im Juli wird eine Schülergruppe aus Voropajevo zum Schüleraustausch in Herzogenaurach erwartet.

Klaus Becker berichtete über die erste Hilfssendung des Freundeskreises an die Partnerschule nach Voropajevo 1994. Weiterhin erläuterte Klaus Becker sein Vorhaben, zusammen mit einer Delegation aus El Salvador Firmen in Europa zu besichtigen zwecks einer zukünftigen Zusammenarbeit. Antonius Lüring