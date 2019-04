Freundeskreis Synagoge Ermreuth

Der Freundes- und Förderkreis Synagoge Ermreuth lädt Mitglieder und Interessierte ein zur Hauptversammlung am Mittwoch, 3. April, um 18 Uhr im Gemeindesaal der evangelischen Kirchengemeinde Neunkirchen mit Tätigkeitsberichten und Begrüßung neuer Mitglieder. Zudem macht der Freundeskreis auf seine nächsten Veranstaltungen aufmerksam. Diese sind ein Vortrag in der Ermreuther Synagoge mit dem Journalisten Johannes Gerloff (Jerusalem) am 3. Mai und eine Exkursion nach Bamberg am 24. Mai (Friedhof, Synagogen-Gottesdienst). red