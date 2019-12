Freundeskreis plant Radtour

Um das Jahresprogramm des Freundeskreises Erlangen-Höchstadt/Tarnowskie Góry abzustimmen, war Vorsitzender Manfred Bachmayer unlängst in den polnischen Partnerlandkreis gereist. Wie es in einem Pressebericht heißt, soll 2020 unter anderem ein deutsch-polnisches Fahrradprojekt durchgeführt werden. 18 Fahrradbegeisterte aus beiden Landkreisen wollen unter dem Motto "15 Jahre Partnerschaft" über 700 Kilometer von Danzig über Warschau nach Tarnowskie Góry fahren. Eine Bürgerreise zum Bergmannsfest "Gwarki" und die "Freilichtmalerei 2020" seien fester Bestandteil Jahresprogramms. Die Unterstützung des Deutschunterrichts an der Gesamtschule Swierklaniec im Partnerlandkreis bleibe ein Herzstück der Zusammenarbeit. red