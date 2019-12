Freundeskreis lädt zum russischen Abend

Am Mittwoch, 4. Dezember, lädt der Freundeskreis Höchstadt-Krasnogorsk zu einem russischen Abend in das Jugendzentrum in der Kulturfabrik Fortuna. Um 19 Uhr wird von den Bräuchen rund um den Jahreswechsel in Russland berichtet, es wird auch eine beliebte Komödie gezeigt. Der Eintritt ist frei. red