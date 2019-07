Freunde stellten Aufgaben

Das frisch vermählte Ehepaar Frank und Carmen Stöcker, geborene Wich, staunte nicht schlecht, als es aus der Markgrafenkirche trat: Draußen standen Vertreter der Feuerwehr Brücklein, der Theatergruppe Brücklein, der Ortsburschen und Ortsmadla von Leuchau und der Faschingsgesellschaft "Mohrenwäscher" aus Bayreuth. Denn die zwei sind vielfältig aktiv, vom Theaterspielen bis zum Griff an die Spritze. Sie mussten unter anderem ein brennendes Herz aus Stroh, Symbol der Liebe, mit Wasser löschen, er an der Pumpe und sie am Strahlrohr. Ein Ständchen brachte der Gesangverein Leuchau, dessen Dirigentin die Braut ist. Horst Wunner