Freunde des BRH fahren zum Schwanberg

Der nächste Tagesausflug der Freunde des BRH hat am Donnerstag, 13. September, Münsterschwarzach, Rödelsee und den Schwanberg zum Ziel. Die bekannte Abteikirche in Münsterschwarzach kann in Eigenregie besichtigt werden. Der Museumsladen ist geöffnet. Das Mittagessen wird im benachbarten Rödelsee im Gasthof "Zum Löwen" eingenommen. Frisch gestärkt geht es dann in das nahe gelegene "Geistliche Zentrum auf dem Schwanberg", welches von der Communität Casteller Ring betrieben wird. Die wirklich sehenswerte und erst 1986 geweihte Ordenskirche St. Michael wird bei einer Führung nahe gebracht. Außerdem sehen die Teilnehmer eine interessante Tonbildschau. Nach einer Kaffeepause geht es auf direkter Strecke zurück. Die Abfahrtszeiten sind folgende: 9.50 Uhr Massaplatz, 10 Uhr Berliner Platz, 10.03 Uhr Burkardus Wohnpark, 10.05 Uhr Wendelinus. Die Rückkehr ist gegen 18 Uhr geplant. Anmeldungen sind bei der Firma Ziegler, Am Kurgarten 6, Tel.: 0971/2805, möglich. Nähere Informationen erteilt Hans-Peter Kreutzberg unter Tel.: 0971/785 13 66. sek