Freunde des BRH besuchen Gärtnerei

Die Ölmühle in Abtswind und die Gärtnerei "Fränkische Toskana" in Wiesentheid sind Ziele des Busausfluges der Freunde des Bundes der Ruhestandsbeamten am Donnerstag, 11. April. In Abtswind besichtigen die Teilnehmer die dortige, jetzt 100 Jahre alte Ölmühle und lernen bei fachkundiger Führung wichtige Details der Herstellung ganz unterschiedlicher Öle kennen, die auch verkostet werden. Nach dem Mittagessen geht es weiter mit dem Bus nach Wiesentheid in die Gärtnerei "Fränkische Toskana". Die Abfahrtszeiten sind folgende: 9.50 Uhr Massaplatz, 10 Uhr Berliner Platz, 10.03 Burkardus Wohnpark und 10.05 Uhr Wendelinus Haltebucht. Anmeldungen sind bei GWK Reisen (Tel.: 0971/730 310) vorzunehmen. Nähere Informationen zur Fahrt erteilt Hans-Peter Kreutzberg (Tel.: 0971/785 13 66). sek