Freunde der Briefmarken treffen sich

Der Briefmarkensammlerverein e.V. Bad Kissingen trifft sich in der kommenden Woche zu seiner jährlichen Hauptversammlung. Diese findet statt am Mittwoch, 24. April. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Briefmarkenfreunde kommen in der Weinstube Kirchner, Obere Marktstraße 2, im sogenannten Jakobsstüble zusammen. red