Freunde aus Stenay beim Gegenbesuch

Die Freunde aus Stenay kommen vom 4. bis 6. Mai zu einem Gegenbesuch nach Münnerstadt. Erwartet werden sie am Freitag, 4. Mai, um 17 Uhr am Marktplatz. Das Programm sieht für Samstag, 5. Mai, einen Ausflug nach Bad Kissingen mit Führung und einer Dampferlefahrt vor. Am Sonntag, 6. Mai, steht um 10.30 Uhr der Empfang im Rathaus in Münnerstadt auf dem Programm.Abfahrt der Freunde aus Stenay ist um 15 Uhr am Marktplatz. sek