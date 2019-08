Freunde aus der Partnergemeinde Douvres zu Besuch

In der Provence angekommen wähnten sich die Besucher aus Douvres-la Délivrande, als sie in Oerlenbach ausstiegen und das Thermometer knapp 38 Grad anzeigte. Man hatte sich vorgenommen, die Freunde in Oerlenbach einmal am Rakoczy-Wochenende zu besuchen, um sich dieses berühmte Großereignis anzusehen. Doch zunächst ging es am Freitagmittag nach Münnerstadt, dort nahm die Gruppe an einer Stadtführung teil und ließ sich die Sehenswürdigkeiten der fränkischen Kleinstadt zeigen und die einstige Bedeutung Münnerstadts erklären.

Am Abend war es dann so weit, und gemeinsam wurde das Rakoczy-Fest in Bad Kissingen besucht. Tief beeindruckt von der historischen Bedeutung der Badestadt, feierten die französischen Gäste mit ihren Gastgebern bis in die späte Nacht. Am Samstagmorgen ging es zeitig zu einem Ausflug nach Schweinfurt, wo das Deutsche Bunkermuseum in der Ernst-Sachs-Straße besucht wurde. Nach zwei Stunden im Hochbunker hinter dicken Mauern gab es beim Stadtbummel die ersehnte Abkühlung in Form eines heftigen Regenschauers. Der Samstagabend wurde in der Kulturscheune in Eltingshausen verbracht.

Am Sonntag steuerten die Oerlenbacher mit ihren Gästen aus der Normandie den eigentlichen Höhepunkt, den Festumzug in Bad Kissingen, an, und alle tauchten tief in die Vergangenheit des Saalestädtchens ein, bevor ein weiterer heftiger Regenschauer nach dem Festzug die Besucher auseinandertrieb. Einige Gäste aus Douvres-la Délivrande genossen gemeinsam mit ihren Gastgebern am Abend noch das Feuerwerk vom Wittelsbacher Turm aus, bevor es am nächsten Morgen wieder zurück nach Frankreich ging. red