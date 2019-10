Freude zum Klingen gebracht

Wie vielfältig Singen ist, wurde beim Landkreissingen mit Chören aus dem Sängerbund Erlangen-Forchheim in der Klosterkirche in Weißenohe deutlich. Vor allem zeigte es eins: Es gibt nur herausragend gute Chöre. Ob gerade ein gemischter Chor, ein reiner Männer- oder ein Frauenchor vor dem Altarraum stand - jeder Auftritt war etwas Besonderes, jede Lieddarbietung eine eigene Faszination, die nur durch das beständige gemeinsame Üben und Singen entstehen konnte.

So war es nicht verwunderlich, dass jede Gesangsdarbietung mit Applaus der Zuhörer in der voll besetzten Klosterkirche anerkannt wurde. Vor allem hatte der Sängerkreisvorsitzende Norbert Mischke nicht zu viel versprochen, als er ein abwechslungsreiches Programm mit Liedern verschiedener Epochen, hauptsächlich geistlicher Musik, ankündigte.

Auftakt mit "Hallelujah"

Mit dem "Hallelujah" stimmte der gemischte Chor des Musik- und Gesangvereins "Frankonia Gräfenberg" unter der Leitung von Stefan Sandmeier ein und ließ anschließend "Wunder gescheh'n". Drei Lieder sangen dann der Männerchor des Gesangvereins "Cäcilia" Heroldsbach unter der Leitung von Raimund Schmitt. Mit "O wunderbares, tiefes Schweigen", "Bitten" und "Licht des Lebens" bestätigten sie die Meinung Vieler, dass ein reiner Männerchor ein besonderer Hörgenuss ist.

Dasselbe gilt für einen reinen Frauenchor. Davon überzeugte das "Picobella"-Ensemble von "Dezibella - Der Erlanger Frauenchor" unter der Leitung von Eva-Maria Noé. Weniger ein geistliches Lied, aber ganz um zu erfreuen, kündigte sie den ersten Song "Rhythm of Life" an. Was folgte war eine anspruchsvolle Darbietung, ein Hörgenuss, der mit viel Schwung und harmonischer Stimmkraft vorgetragen, von den Zuschauern mit einem besonderen Applaus belohnt wurde. "Das sind doch nur wenige Frauen", meinte so mancher Zuschauer überrascht über so viel stimmliche Ausdruckskraft bei den Erlangerinnen. Etwas mehr in die klassische geistliche Richtung gingen dann die drei anderen Lieder, die diese Gruppe des Frauenchors vortrug. Die Sängerinnen und Sänger der "Mixed Generation" aus Ebermannstadt zeigten auch farblich - in Schwarz und einem farbigen Schal gekleidet -, wie festlich und farblich facettenreich Musik sein kann. Vier Lieder trug der gemischte Chor unter der Leitung von Kerstin Holz vor.

Ob mit Instrumentenbegleitung oder reiner Gesang - alle Chöre sorgten mit ihren Liedbeiträgen für einen kurzweiligen Nachmittag, bei dem sich der Besucher einfach angesprochen und mitgezogen fühlte. "In dir ist Freude" lautete das Thema des Konzerts und diese Freude konnten die Gäste bei jedem Auftritt spüren.