Freude und Tränen der Rührung an der Schwelle zu neuem Lebensabschnitt

Feierlich und persönlich wurden am Freitagabend die Absolventen der Herzog-Otto-Mittelschule verabschiedet. Die Schüler hielten einige Überraschungen parat.

"Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen" - das Schulorchester eröffnete die Entlassfeier mit einem Lied aus dem Film "Star Wars". Das Motto könne man ebenso auf die Prüfungszeit der insgesamt 125 Absolventen übertragen. "Ihr habt es geschafft. Das ist ein Grund zum Feiern!", lobte Konrektorin Silke Fischer vor einer voll besetzten Aula.

Die an jedem Platz befestigten Luftballons standen dabei symbolisch für den Lebensweg der 60 Schüler, die den Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule erhielten, sowie der 65 Schüler, die den Mittleren Schulabschluss absolvierten: Gefüllte Ballons können wie menschliche Träume weit in den Himmel hinaufsteigen und Flügel bekommen, sie können aber auch beim Aufblasen zerplatzen - das Ende eines großen Traumes. Schulleiter Wolfgang Fischer schlug die Brücke: "So wird es euch ab jetzt auch manchmal gehen, und euer zukünftiger Weg wird voll sein mit Ratschlägen, die man euch gibt. Wägt sorgfältig ab und denkt daran, dass man seinen Luftballon oft steuern kann. Wenn ihr euer Ziel couragiert, engagiert und zielbewusst angeht, dann können euch die Stürme des Lebens nichts anhaben!" Das anschließende Lied "99 Luftballons" von Nena unterstrich die kraftvolle und zuversichtliche Stimmung.

Auch Bürgermeister Andreas Hügerich, der selbst einst Schüler dieser Schule war, gratulierte zu den bestanden Abschlüssen und gab seinen "Mutmacher" weiter: "Jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt." In diesem Sinne solle man mutig und entschlossen erste Fußtritte setzen, auch mal scheitern, aber auch wieder aufstehen. Dem schloss sich auch der Elternbeiratsvorsitzende Roland Schunk in seinem Grußwort an.

Bevor die Zeugnisse mit vielen Blumen, Umarmungen und auch einigen Tränen der Rührung überreicht wurden, hielten die Abschlussschüler der 9. und 10. Klassen noch einige Überraschungen parat: In einer lockeren Gesprächsrunde der jüngeren Jugendlichen auf der Bühne wurde nicht nur die legendäre Klassenfahrt nach Italien nochmals "in echtem fränkischen Jugendslang"" rekapituliert - von "arschkalten Bungalows" über "riesige Chipstüten" - , sondern auch die liebevollen Eigenheiten mancher Lehrer wurden thematisiert: "Ich hab gehört, ins Lehrerzimmer kannst du alles stellen, auch wenn es schon längst abgelaufen ist."

94 Prozent der angetretenen Schüler haben den "Quali" bestanden, 98 Prozent gar die Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss. Für besondere Leistungen wurden zudem die neun Jahrgangsbesten geehrt, darunter Denice Held mit der Gesamtnote 1,5 im Qualifizierenden Abschluss sowie Christina Pezolt mit einer 1,33 im Mittleren Schulabschluss.

Für außergewöhnliches Engagement in der SMV, dem Schulsanitätsdienst oder der schulinternen Bücherei wurden weitere Schüler ausgezeichnet. Mit musikalischer Untermalung des emotionalen Klassikers "My heart will go on" zogen die 125 Schüler in den Pausenhof hinaus, wo ihre Luftballons nun symbolisch die Reise in die Lüften antraten. Wohin geht sie? Mancher ist sich noch unsicher - doch das war an diesem Tag nicht wichtig. Corinna Tübel