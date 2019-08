Freude über sportlichen Erfolg

Die Grund- und Mittelschule Pressig nahm erfolgreich am Deutschen Sportabzeichen und an den Bundesjugendspielen teil. An den Bundesjugendspielen beteiligten sich die Klassen eins bis acht in den Disziplinen 50- und 100-Meter-Lauf, Weitsprung und Schlagballweitwurf. Am Erwerb des Deutschen Sportabzeichen beteiligten sich die Klassen drei bis sieben. Sie wurden unter den Augen ihrer LehrerAnke Murkowitz und Michael Völk in Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Schwimmfertigkeit geprüft. Am Ende herrschte große Freude, als die Urkunden überreicht wurden. Im Bild die erfolgreichen Schüler der Klassen 3 a und 4 a mit Konrektor Thomas Müller (hinten links) Foto: K.- H. Hofmann