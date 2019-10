Freude über sechs neue "Minis"

Die Herz-Jesu-Pfarrei Pressig freut sich über sechs neue Minis. Für Pater Helmut Haagen OMI war es eine der erfreulichsten Aufgaben, sechs neue Ministranten zu begrüßen und in ihr Amt am Altardienst einzuführen. Zugleich sprach er großen Dank an Celina Suffa aus, die nach zehn Jahren ihr Amt abgegeben hat. Bei der Überreichung der Dankurkunde fügte er wörtlich hinzu: "Ich habe es als Priester bisher noch nicht erlebt, dass eine Ministrantin zehn Jahre lang so engagiert und mit so viel Freude ihren Dienst für Gott ausgeübt hat." Besonders erwähnte er, dass Celina Suffa im Jahr 2015 auch als Ausbilderin für neue Ministranten tätig war. Den vier neuen Ministrantinnen Sina Eichenberg, Magdalena Müller, Jana Neubauer und Vivien Szymala und zwei neuen Ministranten Lukas Horn und Christian Winter wünschte Pater Haagen, dass sie ihren Dienst für Gott stets gern tun. Zugleich dankte er Julia und Sabine Neubauer und Daria und Liane Wachter für die Vorbereitung der sechs neuen Minis auf ihren Dienst. Mit den sechs Neuen sind es nun inzwischen insgesamt 24 Ministranten in der Herz-Jesu-Pfarrei. eh