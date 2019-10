Freude über Renovierung

Einen besonderen Grund, sich bei der Generalversammlung der Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Ortskapelle zu freuen, hatten diesmal die Mitglieder selbst: Die Innenrenovierung des Dorfkirchleins wurde abgeschlossen.

Vorsitzender Andreas Rebhan erwähnte im Vereinsheim des 1. FC Woffendorf beim Totengedenken besonders den Ehrenmedaillenträger Anton Manzer, der beim Wiederaufbau der Ortskapelle viel Engagement und Opferbereitschaft bewiesen hätte.

Pater Rufus stellte heraus, dass es in Woffendorf erfreulicherweise noch viele Mitmenschen gebe, die sich ehrenamtlich um ihre Kapelle und das kirchliche Leben kümmern.

Kapelle in neuem Glanz

Anerkennende Worte an alle Vereinsmitglieder gab es auch von Bürgermeister Robert Hümmer, der deren vielfältiges Engagement, vor allem bei der Innenrenovierung der Kapelle, würdigte. Jetzt erstrahle das Dorfkirchlein von Woffendorf in neuem Glanz. Zur angesprochenen Bezuschussung der Kapellensanierung sagte der Bürgermeister, dass darüber der Gemeinderat von Altenkunstadt immer in seiner Dezember-Sitzung entscheide.

Das Ergebnis der Neuwahlen

Die Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Andreas Rebhan, Zweiter Vorsitzender Rudolf Manzer, Kassierer Harald Höppel, Schriftführer Andreas Rebhan, Beisitzer Gerda Reuß, Birgit Höppel, Sieglinde Wachter, Beitragskassiererinnen Silvia Herold und Ingrid Kerling, Vorbeter Birgit Höppel, Gerda Reuß, Maria Schnapp, Andreas Rebhan, Kassenprüferinnen Ingrid Kerling und Silvia Herold, Kapellenpflege und Blumenschmuck Gerda Reuß und Hildegard Neher, Pflege der Außenanlagen Rudolf Manzer und Klaus Barnickel.

Vorsitzender Rebhan würdigte seinen langjährigen Stellvertreter Rudi Stengel, der nicht mehr kandidiert, jedoch in seiner Amtszeit viel Arbeit für die Kapelle geleistet hatte. Zur Innenrenovierung der Kapelle sagte Rebhan, diese habe es wirklich gebraucht. Dies sei auch an einer Schautafel zu sehen gewesen, die die Arbeitsschritte und den Zustand der Kapelle vor und nach der Renovierung dargestellt habe. dr