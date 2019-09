Freude über Radabstellanlage

Eine Radabstellanlage hat die Gemeinde Lautertal am Donnerstag an der neuen Bushaltestelle in Oberlauter offiziell eingeweiht. Gewonnen wurde sie im Rahmen der Aktion Stadtradeln 2018, an der sich Bürger aus Lautertal erneut sehr aktiv beteiligt hatten. Gleichzeitig erfolgte die Übergabe der Urkunden an die Radler mit den besten Ergebnissen.

Bürgermeister Karl Kolb brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass Einwohner der Kommune sich ganz offensichtlich gerne dieser umweltfreundlichen Fortbewegungsart widmen, die zugleich auch fit hält. Schon mehrfach lag Lautertal ganz vorne in diesem von Stadt und Landkreis unter der Ägide der ÖPNV-Beauftragten Marita Nehrung organisierten Wettbewerb. In den vergangenen Jahren wurden so als Preise schon zwei E-Bike-"Tankstellen" installiert. Nun kam der Aufsteller in Oberlauter hinzu. Weil sich der Gemeinderat entschloss, diesen an der neuen Bushaltestelle zu platzieren, wurde er erst jetzt nach deren kompletter Fertigstellung aufgebaut, führte der Bürgermeister aus. Er wies darauf hin, dass die Lautertaler auch 2019 wieder gewonnen haben. ah