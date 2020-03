Freude über neues Auto der Lucas-Cranach-Tagespflege

Für die Mitarbeiter und Gäste der Lucas-Cranach-Tagespflege in Kronach geht ein großer Wunsch in Erfüllung. Ab sofort steht der Einrichtung ein neuer rollstuhlgerechter VW Caddy zur Verfügung. Ermöglicht wurde dies durch die Glücksspirale, die die Anschaffung mit zwei Dritteln des Kaufpreises förderte. Die Neuanschaffung wurde notwendig, da die Zahl der immobilen Gäste im Laufe des letzten Jahres gestiegen war. Mit dem neuen Gefährt können - neben dem bereits vorhandenen VW-Bus mit Lift für Rollstühle - ebenfalls auf Rollstuhl angewiesene Gäste problemlos von zu Hause abgeholt werden.

Karin Pfadenhauer, 1. geschäftsführender Vorstand des Diakonischen Werks, hieß die Gäste zur kleinen Einweihungsfeier am Mittwochmittag willkommen. In ihrer kurzen Ansprache erinnerte sie an den Start der Tagespflege im Herbst 2017, womit man neben den schon lange bestehenden stationären und ambulanten Angeboten eine Lücke in der Pflegestraße des Diakonischen Werks geschlossen habe. Damals sei man mit großem Aufwand und einem spendenfinanzierten Fahrzeug gestartet und habe zunächst nicht genau gewusst, wie das neue Angebot angenommen würde. Jetzt freue man sich sehr über eine tagtäglich voll belegte Einrichtung mit Tagespflege-Gästen, die sich hier wie zu Hause fühlten. Zu verdanken sei dies dem engagierten Team mit der Pflegedienstleitung Tanja Böhnlein. "An der Qualität der Mitarbeiter merkt man, ob eine Einrichtung funktioniert", zeigte sie sich sicher. Hierzu zähle auch eine ständige Weiterentwicklung, weswegen sich das Team regelmäßigen Fortbildungen unterziehe.

Die Anschaffung des zweiten Tagespflege-Busses verdanke man maßgeblich der Glücksspirale, die nach Antragstellung einen Zuschuss von über 25 000 Euro und damit zwei Drittel des Kaufpreises gewährte. Die hohen Anschaffungskosten ergäben sich insbesondere durch Umrüstungen beziehungsweise Einbauten für den Transport von Menschen, die auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen seien. Die Bewilligung solcher Zuschüsse seitens der Glücksspirale erfolge nach Prüfung der eingereichten Unterlagen - nur für gut laufende Einrichtungen mit stimmigem Konzept. Pfarrer Andreas Heindl sorgte mit einem kleinen Gottesdienst für den würdevollen Rahmen bei der Entgegennahme des Fahrzeugs. Dabei appellierte er, die Anschaffung eines solchen Hilfsmittels nicht einfach nur gedankenlos hinzunehmen, sondern entsprechend wertzuschätzen.

Bis zu 20 Gäste am Tag

In der Lucas-Cranach-Tagespflege in der Rodacher Straße 15 werden von Montag bis Freitag bis zu 20 Gäste betreut. Mit den langen Öffnungszeiten von 7 Uhr bis 18 Uhr sind die Gäste vom Frühstück bis zum Abendessen rundum versorgt. So wird eine Lücke in der Betreuung geschlossen, und pflegebedürftige Menschen können länger in ihrem Zuhause bleiben . hs