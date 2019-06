Freude über neuen Wickelplatz

Einen neuen Wickelplatz gibt es nun im Crana-Mare-Hallenbad in Kronach. Darüber freut sich besonders Ingrid Oswald aus Kronach, die erst vor kurzem die Anregung dazu gegeben hatte.

"Zu den Attraktionen Kronachs bei Besuchen unserer Enkelkinder zählen auf jeden Fall die beiden schönen Schwimmbäder - Freibad und Hallenbad", so Ingrid Oswald. Auch die Kleinsten genössen immer wieder das Planschen in den liebevoll gestalteten Kinderbereichen. Umso mehr freut es sie, dass vor einigen Wochen - nach einem in der letzten Bürgerversammlung vorgetragenen Wunsch - Stadtverwaltung und Stadtwerke positiv reagiert und auch in der Sammelumkleide der Herren einen Wickel- und Umkleideplatz für die Jüngsten installiert haben. In der Sammelumkleide der Damen gibt es diese höchst praktische Einrichtung schon lange.

"Jetzt können auch die Väter ihre Kleinen schnell und unkompliziert von der nassen Badehose in trockene Kleidung bringen, ohne dabei auf dem feuchten Boden neben ihren Kindern knien zu müssen oder im Gang zu frieren", so Ingrid Oswald, die allen an der Umsetzung Beteiligten für ihr Engagement dankt. red