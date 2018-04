Freude über neuen MTW

Bei zehn Einsätzen und 28 Übungen leistete die Feuerwehr Buch am Forst insgesamt 1446 ehrenamtliche Stunden. Das gab Kommandant Matthias Zirkelbach bei der Hauptversammlung in der Gaststätte Müller bekannt. Im Mittelpunkt stand im vergangenen Jahr die Tunnelrettung an der ICE-Neubaustrecke. Die Ausbildung erforderte allein 467 Stunden, so der Kommandant. Es wurden Großübungen in den Tunneln Reitersberg und Bleßberg absolviert. Sieben zusätzliche Übungen erfolgten an den Rettungsplätzen der Tunnelportale. Zirkelbachs Bilanz: "Die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren Untersiemau und Schwerneck hat sich so gut bewährt, dass wir zum Schluss eine eingespielte Truppe waren".

Ein Höhepunkt war die Indienststellung eines neuen Mannschaftstransportwagens (MTW). "Mit diesem Fahrzeug sind wir für die zukünftigen Aufgaben bestens gerüstet", war sich Zirkelbach sicher. Mit neuen Atemschutzjacken und Stiefeln sei man für die Einsätze ausreichend geschützt. Sein Dank galt dem Feuerwehrverein, der pro Stiefelpaar 60 Euro beisteuerte.

Das Thema "Fotografieren am Einsatzort" beschäftige auch die Feuerwehren, erläuterte der Kommandant. Er machte keinen Hehl daraus, dass auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Tote und Verletzte am Unfallort fotografieren und die Bilder ins Netz stellten. Das sei rechtswidrig, da auch Feuerwehrleute zur Verschwiegenheit verpflichtet seien. Die Kommandanten der Feuerwehren in Lichtenfels seien aufgefordert, entsprechende Unterweisungen zu bestätigen. Dieses sehr unübliche Vorgehen der Stadt unterstreiche die Wichtigkeit und Aktualität des Themas.

2018 werde nach langer Pause am 21. Juli eine Leistungsprüfung durchgeführt, kündigte Zirkelbach an.

Vorsitzender Siegolf Dehler freute sich über die Fertigstellung der neuen Räume im Feuerwehrhaus. Dafür wurden 1200 Stunden ehrenamtlich geleistet. Sein Dank galt den Bucher Firmen Friedrich, Angermüller und Zirkelbach, die ihre Maschinen und Geräte zur Verfügung gestellt hatten. Als Meilenstein in der Geschichte der Feuerwehr bezeichnete Dehler die Anschaffung des neuen MTW-Fahrzeugs im Wert von über 40 000 Euro. Durch Spenden von Firmen und Einwohnern in Höhe von 10 250 Euro konnte das Auto mitfinanziert werden.

Dehler kündigte an, dass die Vorbereitungen für das 160-jährige Bestehen der Bucher Wehr beginnen. Er wies darauf hin, dass im gleichen Jahr die Kirche 650 Jahre alt wird und schloss eine gemeinsame Jubiläumsfeier nicht aus. Der Mitgliederstand verringerte ich gegenüber 2017 von 103 auf 101, davon 34 Aktive, 55 Passive, vier Jugendliche und acht Ehrenmitglieder. Der Vereinsausflug führe vom 7. bis 9. September nach Konstanz am Bodensee und in die Schweiz. Drei Mannschaften werden voraussichtlich an den Ortsmeisterschaften im Kegeln teilnehmen.

Jugendwartin Lisa Beringer berichtet von sechs praktischen Übungen. Es wurden insgesamt 200 Stunden geleistet. Zeugwart Daniel Bauer listete die Ausrüstung des neuen MTW auf. Atemschutzbeauftragter Benjamin Günther zählte sieben Atemschutzgeräteträger in der Bucher Wehr. Kassier Johann Hagel freute sich über 12 000 Euro Spenden.

Geehrt wurden für langjährige Mitgliedschaft: 20 Jahre: Daniel Bauer, Benjamin Günther, Christian Hantzsche, Steffen Schirrmacher und Rüdiger Schultheiß; 25 Jahre: André Sollmann; 30 Jahre: Mathias Rädlein und Matthias Zirkelbach; 40 Jahre: Ullrich Illmer und Stefan Rädlein.

Das Ergebnis der Neuwahlen: 1. Vorsitzender Siegolf Dehler, 2. Vorsitzender Daniel Bauer, Kassier Johann Hagel, Schriftführerin Julia Dehler, Vereinsdiener Florian Schultheiß, Kassenprüfer Horst Geiger und Klaus Hohnbaum. Andreas Welz