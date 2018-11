Freude über hochmotivierte Mitarbeiter

Fast am Ende des Jubiläumsjahres "50 Jahre Lebenshilfe Kronach" lud der Verein am Freitagabend zu seiner Jahresabschlussfeier. Dabei wurden verdiente Beschäftigte für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt.

Der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Christian Behner, Lebenshilfe-Geschäftsführer Wolfgang Schmidt-Palm sowie Betriebsrats-Vorsitzende Marie-Luise Loewel dankten im Gasthaus "Zur Mühle" in Hummendorf allen Beschäftigten für ihren großen Einsatz. "Wir wissen es sehr zu schätzen, solch treue, verantwortungsbewusste und umsichtige Mitarbeiter in den jeweiligen Fachbereichen zu haben, die auch schwierige Entscheidungen und Maßnahmen mittragen", betonte der Geschäftsführer.

Bedingt durch Schichtdienst, Arbeit an Wochenenden und Feiertagen müssten die Beschäftigten in den beiden Wohnheimen Teile ihres Privatlebens mit ihrem Dienstplan abstimmen, was sicherlich nicht immer ganz einfach sei. "Im Dienst hat die verantwortliche Fachkraft oft schnelle und wichtige Entscheidungen für den Menschen mit Behinderungen zu treffen", stellte er heraus.

In gleichem Maße treffe dies auch auf das Personal im "ambulant unterstützten Wohnen" zu - pädagogische Fachkräfte, die erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung in deren eigenen Wohnungen bei ihrem Leben unterstützen, begleiten und beraten.

Die im Fachbereich "Offene Hilfen" Beschäftigen übernehmen Einzel- und Gruppenbetreuung für Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen und Sinnesbeeinträchtigungen im Rahmen von Freizeit-, Bildungs- und Begegnungsmaßnahmen, Freizeitassistenz und Angeboten zur Familienentlastung.

Die Förderung der Kinder durch die Frühförderstelle umfasst Beratung, Diagnostik, heilpädagogische Einzel- und Gruppenförderung sowie medizinisch-therapeutische Leistungen. "Das Frühförder-Team hat mit seiner fächerübergreifenden Arbeitsweise immer die bestmöglichste Förderung und somit Entwicklung der Kinder im Fokus", lobte er.

In diesem Jahr freute man sich über die Auszeichnung von zehn langjährigen Beschäftigten. Schmidt-Palm würdigte diese als hochmotivierte und engagierte Mitarbeiter, deren Umgang mit denen ihnen anvertrauten Menschen mit Behinderung, deren Angehörigen sowie auch ihren Arbeitskollegen von Herzlichkeit und Freundlichkeit geprägt sei.

Geehrt wurden - soweit anwesend - zwei Jubilare für ihre 10-jährige, vier für ihre 20-jährige sowie jeweils zwei für ihre 25-jährige sowie 30-jährige Tätigkeit in Diensten der Lebenshilfe. Dem offiziellen Teil schloss sich ein gemütliches Beisammensein mit einem gemeinsamen Abendessen an.

Geehrt wurden für 10 Jahre: Florian Hönick (Studienrat im Förderschuldienst, Petra-Döring-Schule), Alexandra Kestel (Betreuungskraft, neues Wohnheim); 20 Jahre: Larissa Borger (Reinigungskraft, Frühförderstelle), Steffen Prell (Heilerziehungspfleger, Horst-Frenzel-Haus), Rosemary Rohnke (Heilerziehungspflegerin, Horst-Frenzel-Haus), Wolfgang Zwosta (Heilerziehungspfleger, neues Wohnheim); 25 Jahre: Beate Fuhrmann (Erzieherin, Horst-Frenzel-Haus), Gaby Scharf (Kinderpflegerin, Heilpädagogische Tagesstätte/Petra-Döring-Schule); 30 Jahre: Hella Schuhmann (Erzieherin, Frühförderstelle), Rosemarie Thalhammer-Gahnz (Diplom-Sozialpädagogin (FH), Frühförderstelle). hs