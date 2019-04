Freude über Gedenkbuch

Mit sichtlicher Begeisterung stellte Bürgermeister Martin Bergrab den aktuellen Stand des Gedenkbuches "Jüdisches Leben in der Gemeinde" vor, welches Christa Horn mit Schülern eines P-Seminars des Kaiser-Heinrich-Gymnasiums Bamberg vorbereitet. Dieses beleuchtet die Schicksale der einst in Trabelsdorf und Lisberg lebenden Juden in dem Zeitraum von 1930 bis 1942.

Auch von deren Nachkommen, wie Eric Richman, der jüngst anlässlich der Stolpersteinverlegung seiner Großeltern Gustav und Amalie Reichmannsdorfer, seiner Tante und seines Vaters nach Trabelsdorf gekommen war, werde dieses Projekt sehr begrüßt. Jetzt würden in Trabelsdorf noch Zeitzeugen leben, die sich an die 1942 deportierten Mitbürger erinnern könnten, so der Bürgermeister.

Auch Gemeinderätin Ottilie Bergrab, die das Manuskript schon Probe lesen durfte, lobte die von den Schülern gut recherchierten Lebensläufe. "Und man darf ja froh sein, dass es jemand macht", kam der Kommentar aus dem Gemeindegremium. Der erste Band der "Heimatkundlichen Blätter der Gemeinde Lisberg" soll einen Umfang von 120 Seiten betragen. Somit entschied sich der Gemeinderat einstimmig für die volle Übernahme der Kosten (ca. 3700 Euro), welche man mit einem späteren Verkaufspreis in Höhe von 12 Euro abdecken wollte. Als Termin für die Buchvorstellung ist bereits der 6. Juni festgelegt. awa