Freude über eine gefallene Grenze

30 Jahre ist es her, dass die innerdeutsche Grenze fiel. Für das Coburger Land, das im Norden von dieser unüberwindlichen Barriere praktisch umklammert war, ist es ein Jubiläum von besonderer Bedeutung. Und es ist ein Grund zum Feiern - über die einstige Grenze hinweg. Der Festakt, mit dem an den Tag erinnert werden soll, an dem Deutsche beider Staaten sich in den Armen lagen, findet in Schalkau statt.

Gemeinsam feiern dort die Landkreise Coburg und Sonneberg am Donnerstag, 12. Dezember. Den Auftakt bildet um 17 Uhr ein Festgottesdienst in der Johanniskirche in Schalkau. Unter der Federführung von Pfarrer Andreas Orendt wird er ländergreifend ausgestaltet. Die Predigt hält Altbischof Roland Hoffmann. Die musikalische Begleitung übernimmt der Posaunenchor Schalkau. Der Gottesdienst endet gegen 18 Uhr. Die Teilnehmer formieren sich dann zu einem Fußmarsch mit Kerzen zur Gemeinschaftsschule Schalkau. Auf der rund 500 Meter langen Wegstrecke wird der Zug musikalisch durch die Bachfelder Musikanten begleitet.

Der eigentliche gemeinsame Festakt der beiden Landkreise beginnt dann um 19.30 Uhr in der Turnhalle der Gemeinschaftsschule. Als Festredner wurden die beiden früheren Ministerpräsidenten Günther Beckstein (Bayern) und Bernhard Vogel (Thüringen) gewonnen. Grußworte sprechen die Landräte aus Sonneberg, Hans-Peter Schmitz, und Coburg, Sebastian Straubel.

Neustadt im November

In Neustadt wird bereits am 12. November an den Tag der Grenzöffnung erinnert. In der Kultur.werk.stadt hält dabei ab 18 Uhr der frühere Vizepräsident der EU-Kommission, Günter Verheugen, die Festrede. Im Anschluss ist eine kurze moderierte Diskussionsrunde vorgesehen. red