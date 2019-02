Freude in der Kinderklinik

Der Hotel- und Gaststättenverband Bamberg (BHG) und Mitarbeiter des "Ahörnla" im Sand haben für die Kinder der Kinderklinik gesammelt. Mitarbeiter haben Trinkgelder gespendet und auch die Gäste waren nicht kleinlich. So kamen 500 Euro zusammen, die der BHG noch einmal um die gleiche Summe ergänzt hat. "Wir sehen das als Startschuss für eine weitere Aktion in diesem Jahr", verspricht Florian Müller, Vorsitzender des BHG Bamberg, in der Pressemitteilung. Die Scheckübergabe fand mit Andreas Reisig, Oberarzt der Neonatologie/Intensivstation, im Klinikum statt. red