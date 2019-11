Freude an der Musik als Erfolgsgeheimnis

Eingebettet in das Jubiläumsjahr "725 Jahre Peesten" stand ein bunter Abend des Gesangvereins "Edelweiß" unter dem Motto "Heute wird Musik erklingen" im voll besetzten Dorfhaus.

Der gemischte Chor des Gastgebers begrüßte die Zuhörer unter der exzellenten Leitung von Frank Macht temperamentvoll mit einem von Evi Weier gedichteten Text "Heute soll Musik erklingen" nach der Melodie "Mamma Maria". Siggi Münch am Akkordeon, Patrick Schott am Schlagzeug und Johannes Macht am Kontrabass sorgten zusätzlich für Rhythmus und ein abgerundetes Klangbild.

Mit dem ebenfalls neu eingeübten Lied, "You raise me up" setzte der Klangkörper die musikalische Reise mit modernen Liedern der neuen Generation von Chormusik fort.

Danach zeigte der Männergesangverein Reckendorf mit drei Liedern über die Liebe sein ganzes Können. Mit "Bajazzo" und "Die Hochzeitssänger" setzten die 14 Sänger unter der temperamentvollen Leitung von Norbert Weiß einen Glanzpunkt. Die textlichen Erläuterungen zu den Vortragsstücken durch Erwin Pager rundeten das geschlossene Erscheinungsbild ab.

Siggi Münch aus Azendorf überzeugte anschließend mit der Gitarre und dem Akkordeon.

Heike Schott und Erwin Pager hatten mit einem Sketch als Ehepaar "Heinrich und Albertine" die Lacher auf ihrer Seite.

Die gute alte Zeit

Mit "Heimweh" und "Zwei kleine Italiener" erinnerten die "Edelweißer" an die gute alte Zeit. Höhepunkt des Auftritts der Gastgeber war der Erfolgshit "Fürstenfeld" der Gruppe "STS". Die begeisterten Zuhörer klatschten freudig mit.

Dem Ganzen setzte der Männergesangverein Reckendorf, mit den Liedern "Piroschka - Marischka", "Bella Bimba" und "Chianti-Wein" noch die Krone auf.

Die Lachmuskeln strapazierten "Marianne & Helga" mit einem Gebärdensketch rund um das Thema Outfit und Schminken. Die zwei Frauen erhielten für ihre hervorragenden schauspielerischen Leistungen kräftigen Beifall.

Der abwechslungsreiche musikalische Abend ging "Gute Nacht, Freunde" und dem gemeinsam gesungenen "Irischen Segenswünschen" zu Ende.

Diese letzte größere Veranstaltung in der Reihe "725 Jahre Peesten, 20 Jahre Förderkreis Tanzlinde und 115 Jahre Posaunenchor Peesten" zeigte eindrucksvoll, was in einer kleinen Dorfgemeinschaft möglich ist, wenn Gemeinsinn und ein aufrichtiges Miteinander funktionieren. Die Freude an der Musik und dem Gesang sind offenbar das Erfolgsgeheimnis.

Dies registrierte auch Bürgermeister Bernd Steinhäuser.

Vorsitzende Marianne Leykam und Schriftführerin Helga Klemenz bedankten sich bei allen Mitwirkenden für einen rundum gelungenen Abend. red