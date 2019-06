Freude an den Wundern der Natur

Aus Anlass seines 150-jährigen Bestehens lädt der Verkehrs- und Verschönerungsverein Marktschorgast zu einer Veranstaltung unter dem Motto "Wir öffnen unsere Gärten zum Jubiläum" ein.

So findet am Sonntag, 23. Juni, um 10 Uhr zunächst ein ökumenischer Gottesdienst im Freien auf dem Anwesen der Familie Greim an der Gefreeser Straße statt. Ab 12 Uhr werden dann acht Marktschorgaster Familien Einblicke in ihre mit Liebe gepflegten Gärten bieten.

Wir haben im Vorfeld der Veranstaltung mit Rudi Kurz, dem Gartenbeauftragten des Vereins, gesprochen. Herr Kurz, mal ehrlich: Haben Sie einen "grünen Daumen"? Rudi Kurz: Ja. Der Begriff sagt ja aus, dass jemand ein Gartenversteher und ein Pflanzen- und Blumenfreund ist. Und das bin ich nun mal. Was erwartet die Besucher am Sonntag in den Marktschorgaster Gärten? Alle Gärten, die geöffnet haben, haben ihren persönlichen Reiz und sind allesamt sehenswert. Natürlich hat sich die Einstellung zum Garten in den zurückliegenden Jahrzehnten verändert. Vormals nur Nutzgärten entwickelten sich ganz neue Philosophien, Anlagen zum Wohlfühlen und Erleben. Mit der neuen Lebenseinstellung hat sich auch die Pflanzenvielfalt geändert: Statt Nutzpflanzen findet man jetzt verstärkt Zierpflanzen und Mehrfachblüher. Welchen Rat können Sie den Besuchern im Hinblick auf die Erhaltung der Artenvielfalt geben? Trägt auch der Klatschmohn dazu bei? Natürlich, alle Kurz- und Langzeitblüher - egal welcher Gattung - tragen zur Artenvielfalt bei, geben Bienen und Co. Lebensraum. Unsere Gärten sind voll davon. Allerdings sollte man in einem Siedlungsgarten - trotz Freude zur Natur und der Pflanzenvielfalt - auch die Bedürfnisse des Nachbarn nicht vergessen. Artenvielfalt gemeinsam zu fördern, ist eine nachhaltige Maßnahme. Wie können sich die Besucher bei dem vielfältigen Angebot zurechtfinden? Der Verkehrs- und Verschönerungsverein hat einen Wegeplan zusammengestellt, der den Besuchern den Weg zu den Gärten aufzeigt. Dieser weist auf die Besonderheiten des jeweiligen Gartens hin und darauf, was an diesem Sonntag noch als Begleitprogramm angeboten wird. Der Wegeplan liegt in allen Geschäften, im Rathaus und in den geöffneten Gärten aus.

Es gibt ein großes Angebot. Auch für Verpflegung und Getränke ist reichlich gesorgt. Sogar Pflanzen können am Sonntag in Marktschorgast gekauft werden. Haben Sie sonst noch etwas auf dem Herzen? Nun, wie schon gesagt, jeder geöffnete Garten hat seinen eigenen Charme. Die Teilnehmer führen den Besuchern eine Vielfalt an Gestaltung vor Augen. Ich kann nur abschließend sagen: Liebe Gäste, liebe Freunde des Gartens, kommt und besucht uns! Wir freuen uns über jeden Besucher, der zu uns kommt. Fachsimpelei, angeregte Gespräche und Ratschläge sind immer willkommen beim Gartentag in Marktschorgast. Übrigens, nebenbei bemerkt, Marktschorgast ist auch für Besucher ein Erlebnis. Laufen Sie den Markt hinauf und wieder hinunter - dabei werden Sie so manches Schöne entdecken. Das Gespräch führte Bruno Preißinger.