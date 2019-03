Freud und Leid im Fotomuseum

Das war's: Das Fotomuseum in Zeil ist nach dem Ausverkauf am Sonntag Geschichte. Freude und Bedauern standen an diesem Tag Seite an Seite. "Schade, Schade" kommentiert Edgar Kolb die Schließung des Museums. Er war seit 25 Jahren im Fotomuseum tätig. Hunderte Besucher schlenderten durch die Ausstellungsräume. "Es sind heute auch viele junge Menschen hier", um sich alte Kameras zu kaufen, beschreibt Georg Klerner-Preis. An den Verkaufstischen freute sich beispielsweise Udo Karg: "Ich habe hier meine erste Kamera gefunden, die ich mir damals in den 40er Jahren gekauft hatte." Dennoch war er schockiert, als er von der Schließung gelesen hatte. "Es schwingt schon viel Wehmut mit", sagt der Zeiler Bürgermeister Thomas Stadelmann (SPD). "Das Interesse war nicht mehr da. Es gab Öffnungstage ohne einen einzigen Besucher", erläutert er weiter. Auch das war ein Grund zur Schließung und des Abverkaufs der Museumsstücke. Was am Sonntag nicht verkauft werden konnte, werde an andere Museen, Aussteller oder Fotoclubs verkauft. Die Einnahmen aus dem Verkauf sollen einem gemeinnützigen Zweck oder der Jugend zugute kommen, sagt Stadelmann. Was mit den Räumen des Museums geschieht, sei bisher noch nicht geklärt. chw