"Fressnapf" spendete Nahrung ans Tierheim

Der "Fressnapf"-Markt in Haßfurt spendete zwei große Paletten an Tiernahrung und nützliches Zubehör im Wert von etwa 4000 Euro an die Tierschutzinitiative Haßberge in Oberschwappach für das Tierheim in Zell. Was die Tierschützer als sprichwörtliche "Helden auf die Beine stellen, ist sehr wichtig für unsere Region. Wir wollen ihre Arbeit im Rahmen unserer Mission unterstützen und helfen gerne dabei", sagt Marianne Hilpert (Marktleitung). Mehr als 1400 "Fressnapf"-Märkte in Deutschland unterstützen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tierschutzbund Tierheime mit Futter- und Sachspenden. red